Медіа: У новому пакеті санкцій Євросоюз покарає росію за вивезення культурних цінностей з України

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Reuters / «Бабель»

У новому санкційному пакеті Європейський Союз запровадить обмеження щодо росіян, які причетні до вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованих територій України.

Про це пише EUobserver з посиланням на проєкт пакета санкцій, який Єврокомісія надала країнам-членам ЄС.

Європейська комісія пропонує ввести санкції проти пʼяти російських чиновників, які брали участь у вивезенні експонатів з Херсонського художнього музею до Сімферополя та пограбуванні Маріупольського художнього музею імені Куїнджі.