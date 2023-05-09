Українці можуть продавати електроенергію власної генерації

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила всім українцям продавати електроенергію, яку вони виробили генерувальними установками, наприклад, сонячними панелями.

Дозвіл стосується і установок для зберігання енергії. Віднині всі охочі можуть укладати вільні договори з продажу електроенергії за договірною ціною.

У Нацкомісії пояснюють, що це рішення має розширити конкуренцію на роздрібному ринку, пришвидшити трансформацію «зеленої» енергетики і розвинути розподільну генерацію.