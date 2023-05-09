Мер Дмитро Орлов: В окупованому Енергодарі через евакуацію цивільних зачиняються магазини й аптеки, а АЗС і банкомати порожні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / ФОКУС
Міський голова Енергодару Дмитро Орлов розповів, що через оголошену окупантами евакуацію у місті почався ажіотаж. Аптеки та магазини зачиняються, а банкомати стоять порожні.
Про це він розповів у коментарі «Радіо Свобода».
«Повивозили обладнання з медико-санітарної частини, компʼютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу. Не працює інтернет стаціонарний, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні», — зазначив Орлов.
За його словами, окупаційна влада готується до контрнаступу українських військових, а тому вже кілька днів вивозить документацію.
- Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року російські війська захопили частину Запорізької області. До самого Запоріжжя окупанти не дійшли, але змогли захопити близько 70% території області. В окупації опинилися міста Мелітополь, Бердянськ, Токмак, Пологи, Василівка, Енергодар, а також найбільша в Європі Запорізька АЕС.
- 5 травня на окупованій частині Запорізької області оголосили про часткове вивезення жителів з 18 населених пунктів, що розташовані біля лінії зіткнення.