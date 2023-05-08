Генштаб: Росіяни вивозять майно та документи з окупаційних адміністрацій у Скадовську та селах Херсонщини
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Росіяни почали вивозити зі Скадовська та інших населених пунктів окупованої частини Херсонщини майно і документи окупаційних адміністрацій. Також почали виїжджати і працівники цих адміністрацій.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
«У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрацій. Так, у ніч з 6 на 7 травня окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня разом із сімʼями місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації», — зазначили там.
Крім цього, подібна ситуація спостерігається і в селах Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.
У Генштабі розповідають, що на вʼїзді до Криму утворилися величезні черги, а тому росіяни хочуть вивозити награбоване майно через порт Бердянська.
- 5 травня на окупованій частині Запорізької області оголосили про часткове вивезення жителів 18 населених пунктів, що розташовані біля лінії зіткнення. Це стосується населених пунктів Токмак, Василівка, Енергодар, Пологи, Тимошівка, Смирнов, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Камʼянка, Пришиб, Мала Білозерка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Камʼянка-Дніпровська, Кінські Роздори, Розівка.