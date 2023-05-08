Світовий банк виділив €189,32 млн на зарплати українським держслужбовцям і вчителям
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
До загального фонду державного бюджету України надійшло €189,32 млн від Світового банку. Ці кошти підуть на зарплати держслужбовців і вчителів за лютий 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Гроші, отримані на пільговій основі від Міжнародної асоціації розвитку, потрібно буде повернути упродовж 10 років із 4-річним пільговим періодом.
«Вдячний команді Світового банку за підтримку фінансової стійкості України. Залучені кошти дозволять відшкодувати першочергові соціальні витрати держбюджету, а також забезпечувати стійке державне управління в Україні», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
- Раніше агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через Світовий банк виділило Україні ще $1,25 мільярда на потреби у сфері охорони здоровʼя, освіти та рятувальних служб.