У Фінляндії зʼявився офіційний реєстр собак. Кожен має зареєструвати улюбленця до кінця року
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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У Фінляндії зʼявився офіційний реєстр собак Koirarekisteri, який містить ідентифікаційні дані собак та інформацію про їхніх власників.
Про це пише Yle.
На першому етапі роботи сервісу тварин зможуть реєструвати лише окремі господарі, а пізніше таку можливість отримають підприємства й товариства.
На початку 2023 року у Фінляндії стали обовʼязковими чипування та реєстрація собак. Тоді ж мав запрацювати відповідний реєстр, але через технічні проблеми його запустили тільки зараз.
Реєстрація домашнього улюбленця обовʼязкова і коштує €10 (якщо людина має фінський ідентифікаційний код і доступ до онлайн-банкінгу) або €19 (якщо собаку реєструють іншим чином). За даними фінського Агентства продовольства, яке запустило ініціативу, відгуки собаковласників були здебільшого негативними. Людям не сподобалася ціна, а також те, що реєстр дублює інформацію, яка вже є в Асоціації кінологів Фінляндії.
Однак, незважаючи на незадоволення власників, до кінця 2023 року кожен собака у Фінляндії повинен мати реєстрацію та мікрочип. Представники влади вважають, що це необхідно, щоб люди не кидали тварин напризволяще і не займалися нелегальним розведенням собак.
- За даними Асоціації кінологів Фінляндії, у країни наразі проживають 803 тисячі собак. Таким чином до кінця року до реєстру мають вносити 3 300 собак щодня.
- У Києві також існує єдиний реєстр домашніх тварин. Його запустили у 2019 році.
- А у 2020 році Кабінет міністрів України дозволив безкоштовно передавати конфіскованих судом домашніх і диких тварин у притулки та інші установи для утримання — без продажу на аукціонах, як це було раніше.