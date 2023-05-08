У Нігерії знайшли моряків, яких викрали пірати з данського судна

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Reuters

У Нігерії знайшли моряків, викрадених у березні з данського танкера Monjasa Reformer.

Про це пише галузеве видання Trade Winds.

Власник корабля 28 березня повідомив, що пʼятеро озброєних людей атакували танкер Monjasa Reformer під прапором Ліберії за 200 км західніше порту Пуент-Нуар у Республіці Конго. На борту було 16 членів екіпажу.

За три дні пірати покинули данське судно і забрали з собою деяких членів екіпажу. Скільки саме моряків зникло, не повідомляли. Згодом французький корабель знайшов Monjasa Reformer біля Сан-Томе і Принсіпі. З нього врятували десятьох моряків. Ще шістьох членів екіпажу, викрадених з танкера, знайшли в Нігерії.

За словами виконавчого директора Monjasa Андерса Остергаарда, звільнені моряки були у «відносно» доброму здоровʼї після п’яти тижнів у полоні.

«Всі вони пройшли медичне обстеження і зараз їх репатріюють до рідних країн, щоб вони могли воззʼєднатися зі своїми родинами», — сказав Остергаард.