СБУ повідомила про підозру російському актору Володимиру Машкову. Він закликав знищити Україну
- Автор:
- Анна Холоднова
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Вести.ru
Служба безпеки повідомила про підозру російському актору Володимиру Машкову.
Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Там зазначили, що Машков входить до найближчого оточення найвищого військово-політичного керівництва рф і неодноразово підтримував окупантів під час масових заходів, у яких також брав участь путін.
Також у власному телеграм-каналі та в Інстаграм Машков регулярно героїзує воєнні злочини росіян. Він загалом має понад 200 тисяч підписників.
У своїх численних інтерв’ю та виступах для пропагандистських російських медіа актор закликав до «приєднання» Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до рф.
Крім того, Машков незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та сходу України для участі в пропагандистських заходах росіян.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
- ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).
Наразі Машков перебуває на території рф. СБУ працює, щоб притягнути актора-пропагандиста до відповідальності за злочини проти України.
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