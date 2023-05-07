«ПВК Вагнера» залишається в Бахмуті — керівництво пообіцяло передати боєприпаси

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Міноборони росії нібито пообіцяло надати «Приватній військовій компанії Вагнера» «стільки озброєння й боєприпасів, скільки потрібно для продовження бойових дій» у Бахмуті.

Про це заявив власник російської «ПВК Вагнера», визнаної у світі злочинною організацією, Євген Пригожин.

За словами Пригожина, ПВК уночі отримала бойове розпорядження «вперше за весь цей час».

«Нам клянуться, що на фланзі буде все виставлено, що необхідно для того, щоб нас не підрізав противник. Нам кажуть, що ми можемо діяти в Бахмуті так, як вважаємо за необхідне», — заявив Пригожин.

Він додав, що за взаємодію «вагнерівців» та Міноборони рф призначили відповідати колишнього командувача окупаційних військ Сергія Суровікіна.