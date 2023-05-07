Окупанти почали «евакуацію» людей з Енергодару до Бердянська

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Російські окупанти почали вивозити жителів Енергодару до Бердянська та Приморська.

Про це повідомляє Генштаб у зведенні вранці 7 травня.

Росіяни проводять «евакуацію» місцевих жителів з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області у напрямку населених пунктів Бердянськ та Приморськ, на «місцеві бази відпочинку».

«Евакуації підлягають люди, які мають російські паспорти. Причому насамперед потрапляють ті, хто погодився на російське громадянство у перші місяці окупації», — йдеться у повідомленні.