У Києві відтепер можна одружитися можна в кількох ЦНАПах

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Marc A. Sporys / Unsplash

У столиці стартував пілотний проєкт, який дозволяє одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть у кількох районних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Наразі послуги доступні в чотирьох районах міста: Святошинському, Оболонському, Дарницькому і Дніпровському. Згодом цей перелік буде розширюватися.

Для реєстрації шлюбу обовʼязково необхідно мати при собі паспорти. Заяву оформлює працівник, заявники ж лише ставлять на ній свої підписи та сплачують державне мито — 85 копійок (у ЦНАП є термінали для оплати та відділення банку). Працівник центру складає актовий запис цивільного стану та видає свідоцтво про шлюб.