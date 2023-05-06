У Києві відтепер можна одружитися можна в кількох ЦНАПах
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Marc A. Sporys / Unsplash
У столиці стартував пілотний проєкт, який дозволяє одружитися, оформити свідоцтво про народження та про смерть у кількох районних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Наразі послуги доступні в чотирьох районах міста: Святошинському, Оболонському, Дарницькому і Дніпровському. Згодом цей перелік буде розширюватися.
Для реєстрації шлюбу обовʼязково необхідно мати при собі паспорти. Заяву оформлює працівник, заявники ж лише ставлять на ній свої підписи та сплачують державне мито — 85 копійок (у ЦНАП є термінали для оплати та відділення банку). Працівник центру складає актовий запис цивільного стану та видає свідоцтво про шлюб.
- Із 27 лютого 2023 року заяву про реєстрацію шлюбу можна подати онлайн через «Дію». Там же можна обрати місце, час і формат проведення церемонії. Також завдяки «Дії» можна одружитись, якщо забули паспорт вдома, адже в застосунку зʼявилась нова функція — шеринг внутрішнього та закордонного цифрових паспортів.