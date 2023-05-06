У Києві радянський герб на «Батьківщині-Матері» замінять на тризуб
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Jorge Franganillo / Flickr
У Києві радянський герб на скульптурі «Батьківщині-Матері» замінять на тризуб. Про це 6 травня під час телемарафону заявив міністр культури Олександр Ткаченко.
«Зараз готується проєктна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його [герб] знімати, які роботи треба провести. Власне, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб вже розпочалась», — зазначив Олександр Ткаченко.
21 липня 2022 року в застосунку «Дія» завершилося голосування щодо подальшої долі герба СРСР на монументі «Батьківщина-Мати» в Києві. Майже всі учасники опитування хочуть замінити його на тризуб.
- 3 травня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить вилучати радянські та імперські культурні памʼятки з Державного реєстру нерухомих памʼяток України. Міністерство культури радить не зносити деякі обʼєкти, які мають мистецьку цінність, а переносити у спеціальні місця.