КНДР осучаснює установку для запуску супутників у космос
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Reuters
Супутникові знімки, отримані американським аналітичним центром 38 North, свідчать, що Північна Корея може модернізовувати ракетно-пусковий комплекс для виведення супутників на орбіту.
На знімках видно, що на північному заході КНДР у Сохе забудовують прибережну територію, яку раніше використовувати для сільського господарства. Усі будівлі на цьому місці знесли, а між 19 і 30 квітням розпочали нове будівництво.
Аналітики припускають, що це частина північнокорейської програми з осучаснення об’єкта для запуску супутників, запровадженої Кім Чен Ином минулого року.
- Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що підготовку до запланованого запуску першого північнокорейського розвідувального супутника треба продовжувати, щоб протистояти «імовірним загрозам» з боку США та Південної Кореї.
- 23 квітня через імовірний запуск супутника КНДР Японія розгорнула систему перехоплення балістичних ракет.