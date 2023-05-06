У Берліні скасували заборону українських прапорів на 8 і 9 травня. Тепер вона діє лише на прапори росії

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Адміністративний суд Берліну скасував заборону на демонстрацію прапорів України під час заходів 8 та 9 травня біля радянських меморіалів у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде. Заборона на російські прапори залишилася чинною.

Про це пише Berliner Morgenpost.

Так суд задовольнив скаргу української організації «Віче», аргументуючи рішення тим, що вивішування прапорів України не становить загрози цивільній безпеці.

Адвокат «Віче» Патрік Хайнеманн сказав, що суд довів: заборона українських прапорів «очевидно незаконна», оскільки будь-хто може користуватися фундаментальним правом «публічно ідентифікувати себе як українську націю».

Берлінська поліція може оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді Берліну-Бранденбурга.