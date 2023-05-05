ООН: Технічні переговори щодо «зернової угоди» в Туреччині пройшли безуспішно
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Стамбулі відбулися технічні переговори щодо Чорноморської зернової угоди між Україною, Туреччиною, ООН і росією — сторони не дійшли згоди в питанні допуску нових кораблів для перевезення зерна з України.
Про це повідомив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Хак.
Спільний координаційний центр продовжить перевіряти судна, допуск яких до Чорноморської ініціативи погодили раніше.
Під час переговорів генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш озвучив свої пропозиції, «враховуючи побажання сторін», для продовження і розширення «зернової угоди», але представники України, Туреччини тай росії не порозумілися.
- 5 травня у Стамбулі мала проходити зустріч заступників міністрів сторін Чорноморської ініціативи, але її перенесли на тиждень, посилаючись на потребу технічних переговорів.
- 26 квітня росія вкотре призупинила дію Чорноморського зернового коридору, попри те, що 13 березня 2023 року російська сторона після перемовин із представниками ООН погодилася продовжити «зернову угоду», але лише на 60 днів. Тоді міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що така позиція росії суперечить угоді, адже подовжувати її можна щонайменше на 120 днів.