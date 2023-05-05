В Україні за час пандемії коронавірусу померли 112 268 людей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Mohsen Atayi / Wikipedia
Від початку пандемії коронавірусу в Україні виявили понад 5,5 мільйона випадків захворювання (із них майже 416 тисяч серед дітей). Унаслідок хвороби померли 112 268 людей (із них 89 — діти, 1 256 — медичні працівники).
Про це інформує пресслужба МОЗ.
Вони зазначають, що відповідно до рішення ВООЗ, COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоровʼя міжнародного значення, але це не означає, що вірус перестав бути загрозою.
«Це лише свідчення того, що вакцинація населення у світі дала свої результати — завдяки цьому вдалося знизити кількість госпіталізацій та смертність унаслідок хвороби», — йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоровʼя.
За три роки пандемії у світі ВООЗ повідомила про майже 7 мільйонів смертей, але організація припускає, що насправді кількість летальних випадків сягає щонайменше 20 мільйонів.
- Спалах коронавірусної інфекції стався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоровʼя оголосила поширення коронавірусу пандемією. Влада Китаю повʼязувала спалах захворювання з уханським ринком тварин і морепродуктів «Хуанань»: перші пацієнти були або тамтешніми постійними покупцями, або продавцями. Учені вважають, що в ланцюжку передачі вірусу SARS-CoV-2 були кажани, змії або панголіни (у Китаї їхнє мʼясо вважають делікатесом).