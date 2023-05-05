Рада ЄС остаточно схвалила виділення мільярда євро на боєприпаси та ракети для України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters / «Бабель»
Рада ЄС схвалила виділення допомоги у мільярд євро на закупівлю 155-мм боєприпасів і, за потреби, ракет для України.
Про це йдеться на сайті Ради.
Держави-члени ЄС спільно закуплять допомогу у європейської оборонної промисловості.
«Нинішнє рішення — ще один важливий крок до постачання в Україну більшої кількості боєприпасів. Збройним силам України потрібна значна кількість боєприпасів для захисту українського народу та території. Їм потрібно швидко», — повідомив глава євродипломатії Жозеп Боррель.
Загалом військова допомога ЄС Україні сягнула €5,6 мільярда.
Рішення Ради ЄС підтримує спільні закупівлі боєприпасів і ракет у виробників, зареєстрованих у ЄС чи Норвегії. Ланцюжки поставок можуть включати організації, які створені або мають виробництво за межами Євросоюзу чи Норвегії.
Щоб мати право на відшкодування з Європейського фонду миру, контракти на закупівлю або замовлення на постачання повинні бути укладені до 30 вересня 2023 року в контексті чинного проєкту Європейського оборонного агентства (EDA) або в межах додаткових спільних проєктів із закупівель під керівництвом держави-члена.
Крім того, місія ЄС із військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) продовжує зміцнювати військовий потенціал ЗСУ — вона отримала €61 мільйон для фінансування обладнання, необхідного для навчань.
- Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про спроможність виробляти до 600 тисяч артилерійських боєприпасів на рік для подальшого постачання в Україну.