«Люксембург, Люксембург» увійшов у десятку найкасовіших українських фільмів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Фільм українського режисера Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» увійшов у десятку найкасовіших українських фільмів часів незалежності.
Про це Держкіно повідомило 5 травня.
Касові збори фільму перетнули позначку 25 мільйонів 361 тисяча гривень. Фільм увірвався на 10 позицію найкасовіших стрічок українського прокату, посунувши з неї «Секс і нічого особистого».
У широкий прокат фільм вийшов 13 квітня. Головні ролі в ньому зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» — брати Раміл та Аміл Насірови. Фільм розповідає про двох братів-близнюків Васю та Колю, яких у пʼятирічному віці покинув батько. Через багато років вони дізнаються про смерть батька в Люксембурзі. Один із них вирішує поїхати до чужої країни, щоб дізнатися, яким був батько, а другий робить усе, щоб йому завадити.
Трейлер фільму
- За перший вікенд «Люксембург, Люксембург» посів першість в українському прокаті — його переглянули понад 36 400 глядачів.
- «Люксембург, Люксембург» — другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча. У 2022 році цей фільм презентували на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Попередня стрічка режисера, комедія «Мої думки тихі» стала лауреатом Національної кінопремії «Золота Дзиґа», Національної премії кінокритиків «Кіноколо», а також отримала спеціальний приз журі Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах.