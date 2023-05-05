У Берліні заборонили українські та російські прапори на заходах 8 і 9 травня
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Євгенія Кожебаткіна
Поліція Берліну знову заборонила демонструвати російські та українські прапори під час заходів 8 та 9 травня біля радянських меморіалів у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде. Така заборона вводиться другий рік поспіль.
Про це пише Berliner Morgenpost.
Ці два дні в Берліні відзначатимуть 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі. З метою забезпечення «гідного вшанування памʼяті загиблих воїнів тодішньої Радянської Армії», навколо трьох меморіалів також заборонять виконання маршів і військових пісень.
Крім цього, заборонено «виголошувати гасла, які у звʼязку з ситуацією, що склалася, можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні». Але, як і минулого року, заборони не поширюються на дипломатів та ветеранів Другої світової війни.
- Минулого року в Берліні провели понад 50 пам’ятних заходів до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни. Поліція Берліну тоді теж заборонила 8 та 9 травня прапори та символіку, у тому числі й українську, через «дуже чутливу ризикову ситуацію». Тодішній посол України в Німеччині Андрій Мельник був обурений таким рішенням.