Польща хоче дозволити військовим знищувати ворожі кораблі та літаки, які загрожують газопроводу Baltic Pipe

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Уряд Польщі схвалив законопроєкт, який дозволяє військовим «у виняткових ситуаціях» знищувати ворожі кораблі та літаки, щоб запобігти теракту на Baltic Pipe.

Про це пише Reuters.

Документ ще має схвалити польський парламент. Якщо це станеться, то Польща створить постійну базу підрозділів берегової охорони в порту Свіноуйсьце — там розташований термінал для імпорту скрапленого природного газу.

Законопроєкт передбачає, що коли не залишиться жодних варіантів запобігти небезпеці для Baltic Pipe, то військові можуть топити кораблі та збивати літаки ворога.

Таке рішення польський уряд ухвалив після того, як НАТО попередив про підвищенні ризики пошкодження підводної інфраструктури країн Заходу з боку росії. Голова розвідки Альянсу Девід Кеттлер заявив, що в такий спосіб Кремль може «покарати» західні держави за підтримку України.