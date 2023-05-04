Польща хоче дозволити військовим знищувати ворожі кораблі та літаки, які загрожують газопроводу Baltic Pipe
- Автор:
- Ліза Бровко
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Уряд Польщі схвалив законопроєкт, який дозволяє військовим «у виняткових ситуаціях» знищувати ворожі кораблі та літаки, щоб запобігти теракту на Baltic Pipe.
Про це пише Reuters.
Документ ще має схвалити польський парламент. Якщо це станеться, то Польща створить постійну базу підрозділів берегової охорони в порту Свіноуйсьце — там розташований термінал для імпорту скрапленого природного газу.
Законопроєкт передбачає, що коли не залишиться жодних варіантів запобігти небезпеці для Baltic Pipe, то військові можуть топити кораблі та збивати літаки ворога.
Таке рішення польський уряд ухвалив після того, як НАТО попередив про підвищенні ризики пошкодження підводної інфраструктури країн Заходу з боку росії. Голова розвідки Альянсу Девід Кеттлер заявив, що в такий спосіб Кремль може «покарати» західні держави за підтримку України.
- Газопровід Baltic Pipe — це новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Baltic Pipe почали будувати 4 вересня 2020 року і закінчили роботи завчасно — 27 вересня замість 1 жовтня, як планувалося.
- У листопаді 2022 року в Данії запустили газоприймальний термінал трубопроводу Baltic Pipe у місті Нюбру. Після цього Норвегія почала експорт газу до Польщі через данську територію, а поляки стали повністю незалежними від російського газу.