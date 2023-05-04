СБУ арештувала приховані активи олігарха Вадима Новинського на понад 10,5 мільярда гривень
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Нужненко Сергій \ УНИАН
За матеріалами Служби безпеки, суд арештував нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва росії. Їхня загальна вартість становить понад 10,5 мільярда гривень.
Про це СБУ повідомила 4 травня.
До списку заблокованих активів входить 230 обʼєктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед арештованого майна — елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт «Очаків», приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України. Для уникнення санкцій Новинський перереєстрував власні активи на декількох іноземних громадян в офшорних юрисдикціях.
У квітні 2023 року суд вже арештував майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.
- Верховна Рада припинила повноваження народного депутата України Вадима Новинського в липні 2022 року. Наразі Новинський фігурує у справі про пособництво державі-агресору. У квітні цього року журналісти помітили Новинського в Цюриху. Там він служив у храмі РПЦ.