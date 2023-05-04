СБУ арештувала приховані активи олігарха Вадима Новинського на понад 10,5 мільярда гривень

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Нужненко Сергій \ УНИАН

За матеріалами Служби безпеки, суд арештував нові активи проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва росії. Їхня загальна вартість становить понад 10,5 мільярда гривень.

Про це СБУ повідомила 4 травня.

До списку заблокованих активів входить 230 обʼєктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед арештованого майна — елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт «Очаків», приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України. Для уникнення санкцій Новинський перереєстрував власні активи на декількох іноземних громадян в офшорних юрисдикціях.

У квітні 2023 року суд вже арештував майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.