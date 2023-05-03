Євросоюз погодив схему спільної закупівлі боєприпасів для України на мільярд євро. До цього країни ЄС сперечалися

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Посли Європейського Союзу погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України, залагодивши суперечки щодо умов контрактів.

Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

На підтримку Сил оборони України Євросоюз виділяє мільярд євро — кошти підуть на спільні закупівлі боєприпасів і ракет у рамках Європейського фонду миру. Деталі поки що не розголошують.

Схема спільної закупівлі боєприпасів — це один з напрямів європейського плану з передачі мільйона артилерійських снарядів і ракет протягом року. Вона викликала суперечки всередині ЄС. Тоді посли країн Євросоюзу не могли вирішити, які компанії отримають контракти — лише місцеві чи також ті, які не входять до блоку.