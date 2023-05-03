Євросоюз погодив схему спільної закупівлі боєприпасів для України на мільярд євро. До цього країни ЄС сперечалися
- Автор:
- Ліза Бровко
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Adobe Stock / NA
Посли Європейського Союзу погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України, залагодивши суперечки щодо умов контрактів.
Про це повідомив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.
На підтримку Сил оборони України Євросоюз виділяє мільярд євро — кошти підуть на спільні закупівлі боєприпасів і ракет у рамках Європейського фонду миру. Деталі поки що не розголошують.
Схема спільної закупівлі боєприпасів — це один з напрямів європейського плану з передачі мільйона артилерійських снарядів і ракет протягом року. Вона викликала суперечки всередині ЄС. Тоді посли країн Євросоюзу не могли вирішити, які компанії отримають контракти — лише місцеві чи також ті, які не входять до блоку.
- У квітні видання Politico писало, що Франція та Польща сперечалися через гальмування плану ЄС із поставок Україні мільйона боєприпасів. Франція хотіла зберегти гроші в межах блоку, а Польща заявила, що французи лише ускладнюють поточні переговори.
- 20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три напрями: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності. Видання Politico писало, що члени ЄС досі розмірковують, як саме реалізувати угоду.