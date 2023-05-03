Forbes: Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним спортсменом у світі

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Facebook / Cristiano Ronaldo

Португальський нападник Кріштіану Роналду після переходу до футбольного клубу «Аль-Наср» із Саудівської Аравії став найбільш високооплачуваним спортсменом у світі за версією Forbes.

Його заробіток за рік оцінюють у $136 мільйонів — це рекорд серед футболістів. Із цих грошей $90 мільйонів Роналду заробив поза полем — завдяки діяльності в соціальних мережах і на криптовалютній біржі Binance.

Фанатська база Кріштіану Роналду у Facebook, Instagram і Twitter становить 850 мільйонів підписників. Вона більша, ніж у будь-якого іншого спортсмена світу, тому бренди пропонують Роналду щедрі контракти.

За даними CBS Sports, в «Аль-Наср» Роналду заробляє $75 мільйонів на сезон та отримує бонуси.

На другому місці серед найвисокооплачуваніших спортсменів опинився нападник французького «ПСЖ» та збірної Аргентини Ліонель Мессі із заробітком $130 мільйонів. До першої десятки також увійшли футболіст Кіліан Мбаппе, баскетболіст Леброн Джеймс, боксер Канело Альварес та інші.