FT: Попри санкції росія закупила мікрочипи й обладнання на $900 тисяч. Більшість із них — з Євросоюзу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Tom Grimbert / Unsplash
Російська федеральна служба безпеки купує технології та товари для свого військово-промислового комплексу через шпигунську мережу в обхід санкцій. Від початку повномасштабної війни росія закупилася на $900 тисяч.
Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.
Міністерство юстиції США каже, що мережа «Сернія» веде «вкрай секретну закупівельну діяльність» під керівництвом ФСБ росії, зокрема для Управління науково-технічної розвідки. Також мережа обслуговує кремлівську службу зовнішньої розвідки, державний оборонний конгломерат «Ростех», Міноборони та державну компанію «Росатом».
Журналісти FT зʼясували, що російська компанія «Трейдтулс», яку разом із «Сернією» контролює одна людина — Олексій Зібиров, купує в Європейському Союзі, наприклад, мікрочипи та товари для промислового виробництва.
«Трейдтулс» і «Робін Трейд» (вона входить до мережі «Сернія»), за інформацією розслідувачів, зареєстровані за однією адресою. Компанія «Робін Трейд» до квітня 2022 року завезла в росію товарів на $12,2 мільйона. Потім на неї наклали санкції, її доходи впали на 90%.
Після цього імпортувати обладнання почала «Трейдтулс» — вона досі не під санкціями.
- Раніше про те, що росія обходить санкції та імпортує західні електронні компоненти для оборонної промисловості, писала The New York Times. Там дізналися, що продаж чипів та інших електронних компонентів відбувається через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії.
- Торік росія значно збільшила імпорт чипів, показник перевищив довоєнний, повідомила економістка Інституту міжнародних фінансів Еліна Рибакова. Вартість імпорту чипів зросла з $1,8 мільярда за січень—вересень 2021-го до $2,45 мільярда за той же період минулого року. Також рф імпортувала безпілотники та комплектуючі.
- Ще одне розслідування провели Reuters спільно з Королівським обʼєднаним інститутом оборонних досліджень. У ньому йдеться, що з квітня до листопада 2022 року США та низка європейських країн поставили росії чипів на $777 мільйонів.