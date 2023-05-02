Samsung заборонила своїм працівникам користуватися ChatGPT та іншими чат-ботами штучного інтелекту
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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geralt / Pixabay
Компанія Samsung забороняє своїм співробітникам користуватися чат-ботами на основі штучного інтелекту, зокрема і популярним ChatGPT. Це сталося після того, як зʼясувалося, що працівники завантажували в бот конфіденційні коди.
Про це пише Bloomberg.
У Samsung занепокоєні тим, що різні платформи штучного інтелекту зберігають дані на зовнішніх серверах. Це ускладнює їх пошук та видалення, а також може призвести до витоку даних.
Минулого місяця компанія провела опитування про використання штучного інтелекту всередині компанії і повідомила, що 65% опитаних вважають, що існує певний ризик у користуванні ШІ. А в квітні інженери Samsung випадково завантажили в ChatGPT внутрішній код.
Представники Samsung зазначили, що програми на основі штучного інтелекту заборонено використовувати на робочих компʼютерах, планшетах і телефонах, а також у внутрішній мережі. Порушення цього правила може призвести до звільнення.
- Попереднє дослідження від Goldman Sachs свідчить, що досягнення в галузі штучного інтелекту можуть призвести до автоматизації чверті роботи, що виконується в США та Єврозоні. Технології можуть збільшити світовий ВВП на 7%, але й призвести до автоматизації людської праці, що скоротить робочі місця.
- Тим часом компанія Google уже працює над штучним інтелектом, який міг би аналізувати ультразвукові медичні показання та лікувати рак. У Колумбії суддя Хуан Мануель Паділья скористався чат-ботом ChatGPT, щоб винести вирок, а в Кувейті телепрограму новин читає ведуча, яку створив штучний інтелект.