Зеленський: Через ракетний удар по Павлограду загинули двоє людей

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Через ракетний удар по Павлограду загинули двоє людей, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні 1 травня.

«Павлоград Дніпропетровської області. Ракети терористів забрали життя двох людей, зовсім молодих хлопців… Мої співчуття родинам! Ще сорок людей — жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань», — сказав він і додав, що росіяни отримають відповідь за кожен такий удар.