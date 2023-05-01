СБУ оголосила про підозру колишньому очільнику охорони Януковича. Він допомагав своєму сину, який воював на окупованій Херсонщині

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Служба безпеки України оголосила про підозру Вʼячеславу Заневському — ексочільнику охорони президента-втікача Віктора Януковича. Його підозрюють у пособництві російським військам, за що загрожує до 12 років увʼязнення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у липні 2022 року Заневський був за межами України, коли його син Ян — громадянин росії і російський військовий із позивним «Ладья» — попросив допомогти знайти військових ЗСУ, учасників АТО, українських патріотів і місцевих, які могли б їх видати, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини й Миколаївщини.

Вʼячеслав Заневський, як ідеться в тексті підозри, погодився допомогти. Він передав дані тих, хто міг посприяти окупантам:

очільника окупаційної адміністрації Нової Каховки Володимира Леонтьєва,

керівника створеного росіянами «главного управления министерства внутренних дел Херсонской области» Володимира Ліпандіна,

очільника окупаційної «государственной службы безопасности в Херсонской области» Олексадра Якименка.

Також слідство встановило, що ексохоронець Януковича у грудні 2022 року очолював охорону російського губернатора Ульянівської області Олексія Руських, коли той приїхав на окуповані Донеччину та Луганщину. Вони побували, зокрема, у Маріуполі.