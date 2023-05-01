Польща завершує будівництво захисного муру на кордоні з Білоруссю
- Автор:
- Софія Телішевська
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Польща завершує будівництво захисного муру на кордоні з Білоруссю — уже зведено 206 км захисного барʼєра. Залишилося добудувати 150 м.
Про це повідомляє Polska Agencja Prasowa з посиланням на представницю польської прикордонної охорони Анну Михальську.
«На кордоні з Білоруссю введено в дію вже 206 км барʼєра, оснащеного відеокамерами та датчиками руху, залишилося добудувати лише 150 м», — розповіла вона.
Будівництво закінчать влітку, коли річка Нарев повернеться у своє річище і підтоплення території зійде нанівець.
Захисна стіна, що складається з металевої сітки, має захистити територію Польщі від проникнення нелегальних мігрантів з Білорусі. До запуску камер співробітники прикордонної охорони в нічний час не могли назвати точної кількості порушників у групах, які намагалися потрапити до Польщі. Тепер завдяки системі моніторингу чисельність людей у групі можна точно визначити.
- Восени 2021 року Польща вирішила побудувати на кордоні з Білоруссю стіну. Таким чином країна бореться із напливом нелегальних мігрантів, які влітку 2021 року намагалися масово перетнути кордон зі сторони Білорусі. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 мільярда злотих (11,2 мільярда гривень).
- Криза з нелегальними мігрантами зі сторони Білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади Білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби Білорусі Подліньов.