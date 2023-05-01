У Японії вперше дозволили пігулки для аборту

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The Boston Globe

Міністерство охорони здоровʼя Японії вперше дозволило в країні пігулки для аборту. Раніше він був дозволений лише хірургічним методом.

Про це пише The Guardian.

Такі пігулки можна буде використовувати на ранніх термінах вагітності. Офіційно в Японії дозволено робити аборт до 22-го тижня вагітності. Але зазвичай для цього потрібен дозвіл партнера — і єдиним варіантом лишався лише хірургічний метод.

Міністерство повідомило, що схвалило препарат від британської компанії Linepharma. Він передбачає двоетапне лікування двома різними пігулками. Заявку на реєстрацію в Японії компанія подала в грудні 2021 року. Такі ліки доступні в багатьох країнах світу. Самі ж пігулки можна приймати до 9-го тижня вагітності.

Загальна вартість пігулки та медичної консультації становитиме 100 тисяч ієн ($731). Вартість хірургічного аборту у Японії коливається від 100 до 200 тисяч єн ($731—1 462).