Всесвітній економічний форум: Штучний інтелект призведе до змін у роботі майже для чверті всіх працівників
- Автор:
- Ліза Бровко
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fancycrave.com
Розвиток штучного інтелекту та цифровізації прискорить зміни в роботі для понад 26 мільйонів працівників протягом пʼяти наступних років: канцелярська робота занепадатиме, а попит на фахівців з технологій і кібербезпеки зростатиме.
Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт Всесвітнього економічного форуму.
Штучний інтелект стане причиною турбулентності на ринку праці, через що багато професій, повʼязаних з аналізом, логістикою, бухгалтерією, продажами тощо, автоматизуються. Натомість зростання зайнятості спостерігатиметься в аналітиці великих даних, управлінні технологіями і кібербезпеці.
Приблизно 75% опитаних компаній заявили, що хочуть запровадити штучний інтелект упродовж пʼяти років у свою роботу.
Ще один фактор змін у роботі — перехід на екологічно чисту енергію та перерозподіл глобальних ланцюжків постачання. Інвестиції в ці галузі сприятимуть створенню нових робочих місць для відповідних фахівців.
- Попереднє дослідження від Goldman Sachs свідчить, що досягнення в галузі штучного інтелекту можуть призвести до автоматизації чверті роботи, що виконується в США та Єврозоні. Технології можуть збільшити світовий ВВП на 7%, але й призвести до автоматизації людської праці, що скоротить робочі місця.
- Тим часом компанія Google уже працює над штучним інтелектом, який міг би аналізувати ультразвукові медичні показання та лікувати рак. У Колумбії суддя Хуан Мануель Паділья скористався чат-ботом ChatGPT, щоб винести вирок, а в Кувейті телепрограму новин читає ведуча, яку створив штучний інтелект.