Ердоган: Туреччина вбила лідера ІДІЛ у Сирії
- Автор:
- Анна Холоднова
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NurPhoto via Getty Images
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 30 квітня заявив, що турецька розвідка вбила лідера терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) у Сирії.
Про це пише CNN.
За його словами, Туреччина протягом тривалого часу стежила за людиною, відомою як Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші.
«Цю особу нейтралізували під час операції, проведеної Турецькою національною розвідувальною організацією вчора в Сирії», — сказав він.
- Аль-Кураші став лідером ІДІЛ після смерті його попередника Абу аль-Хасана аль-Хашмі аль-Курайші, якого ліквідували сирійці у жовтні 2022 року.
- 4 квітня 2023 року у Сирії військові Сполучених Штатів ліквідували ще одного з лідерів терористичного угруповання «Ісламська держава» Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі.