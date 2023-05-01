Ердоган: Туреччина вбила лідера ІДІЛ у Сирії

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 30 квітня заявив, що турецька розвідка вбила лідера терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) у Сирії.

Про це пише CNN.

За його словами, Туреччина протягом тривалого часу стежила за людиною, відомою як Абу аль-Хусейн аль-Хусейні аль-Кураші.

«Цю особу нейтралізували під час операції, проведеної Турецькою національною розвідувальною організацією вчора в Сирії», — сказав він.