ГУР Міноборони обіцяє «знайти і знищити» всіх, хто вчиняв воєнні злочини в Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що всіх російських військових, які вчиняли воєнні злочини на території України, знайдуть та знищать в будь-якій частині світу.
Про це він розповів в інтервʼю американському телеканалу PBS.
«Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу», — зазначив він.
За його словами, для цього в України є «достатньо власних сил і засобів».
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