Науковці виявили стійкі до антибіотиків бактерії у хмарах

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Канадські та французькі вчені знайшли у хмарах стійкі до антибіотиків бактерії. Таким чином вони можуть пересуватися на великі відстані, пише Science Alert.

Зазвичай бактерії живуть на рослинах або в ґрунті, але нещодавнє дослідження виявило, що у хмарах їх не менше, ніж на поверхні Землі.

Про це дізналися завдяки зразкам зі станції дослідження атмосфери, розташованої на висоті 1 465 м над рівнем моря на вершині сплячого вулкана Пюї-де-Дом у центральній Франції.

У хмарах містилося від 330 до 30 000 бактерій на мілілітр води, у середньому — близько 8 000. Серед них ідентифікували 20 800 копій генів резистентності. За оцінками дослідників, від 5 до 50 відсотків таких бактерій можуть бути живими та потенційно активними.

Організації з охорони здоровʼя неодноразово попереджали, що поширення стійких до антибіотиків бактерій є основною санітарною проблемою в усьому світі. Це ускладнює, а іноді й унеможливлює лікування певних бактеріальних інфекцій.

Тепер науковці прагнуть обмежити поширення генів резистентності бактерій. Для цього їм потрібно зʼясувати, як саме і звідки мікроорганізми потрапляють у хмари.