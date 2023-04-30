Новини

Український криголам «Ноосфера» завершив другий антарктичний сезон

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Український науково-дослідний криголам «Ноосфера» завершив свій другий антарктичний сезон. Судно прибуло з Антарктики до столиці ПАР Кейптауну 29 квітня.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Криголам привіз на «велику землю» три експедиції:

Загалом другий сезон «Ноосфери» тривав чотири місяці. 24 грудня 2022 року флагман українського науково-дослідного флоту на чолі з Павлом Панасюком вирушив із Кейптауну в Антарктику. Ця експедиція була спільною з польськими колегами.

27 березня на станцію «Академік Вернадський» на борту криголама «Ноосфера» прибула команда 28-ї української антарктичної експедиції. Їхній шлях з чилійського порту Пунта-Аренас до станції тривав пʼять діб.