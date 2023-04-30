Суд у Бразилії скасував блокування Telegram

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У Бразилії апеляційний суд другої інстанції 29 квітня скасував рішення про блокування месенджера Telegram, яке запровадили кілька днів тому.

Про це пише Reuters.

Суддя Флавіо Лукас заявив, що повне призупинення роботи Telegram у країні «нерозумно», бо воно впливає на свободу спілкування тисяч людей.