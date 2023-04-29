Папа Римський зустрівся в Угорщині з українськими біженцями
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Vatican News
Папа Римський Франциск 29 квітня під час візиту до Угорщини зустрівся з українськими біженцями.
Про це повідомляє Vatican News.
Франциск зустрівся приблизно з 600 біженцями, бідняками та бездомними під час відвідин церкви Святої Єлизавети в Будапешті.
Переселенець Олег Яковлєв розповів, що він, його дружина Людмила та їхні пʼятеро дітей були змушені залишити Дніпро рік тому після російських бомбардувань.
«Нас тут прийняли, і ми знайшли новий дім, але багато хто страждав і страждає досі через війну», — сказав Яковлєв Папі.
Папа Франциск сказав, що вияв співчуття до тих, хто страждає через бідність та трагедії, є невідʼємною частиною християнства, навіть якщо ті, хто його потребують, є невіруючими.
«Навіть серед болю і страждань, отримавши бальзам любові, ми знаходимо мужність, необхідну для подальшого руху вперед: ми знаходимо в собі сили вірити, що ще не все втрачено і що можливе інше майбутнє», — сказав він.
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