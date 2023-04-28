Україна передала Червоному Хресту список, у якому понад 19 тисяч депортованих до росії дітей

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Україна передала Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) список з іменами 19 тисяч депортованих до росії дітей.

Про це в етері «Радіо Свобода» 28 квітня повідомила голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева.

Організація отримала обʼєднаний файл від робочої групи при президентові України з питань повернення українських дітей. Список складений на основі понад 19 тисяч заявок, які подали українські правозахисники та органи влади, що працюють у цьому питанню.

Наразі співробітники Червоного Хреста, за словами Мезенцевої, можуть відвідати депортованих дітей у російських таборах, прийомних сімʼях та інших місцях незаконного перебування — вони мають для цього чи не прямі повноваження.