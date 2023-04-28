Україна передала Червоному Хресту список, у якому понад 19 тисяч депортованих до росії дітей
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Україна передала Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) список з іменами 19 тисяч депортованих до росії дітей.
Про це в етері «Радіо Свобода» 28 квітня повідомила голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева.
Організація отримала обʼєднаний файл від робочої групи при президентові України з питань повернення українських дітей. Список складений на основі понад 19 тисяч заявок, які подали українські правозахисники та органи влади, що працюють у цьому питанню.
Наразі співробітники Червоного Хреста, за словами Мезенцевої, можуть відвідати депортованих дітей у російських таборах, прийомних сімʼях та інших місцях незаконного перебування — вони мають для цього чи не прямі повноваження.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії. ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.
- Росія депортувала з України 19 393 дитини й створила понад 70 таборів, у яких їх примусово утримують. Оскільки частина території України опинилася в окупації і влада не має туди доступу, то насправді може йтися про кілька сотень тисяч викрадених дітей.
- Депортації українських дітей — це один із воєнних злочинів росії. За це Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт путіна та російської уповноваженої з питань дітей Марії Львової-Бєлової.