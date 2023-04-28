Зеленський призначив Ірину Венедіктову послом України ще й у Ліхтенштейні
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- Ліза Бровко
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Президент Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурора Ірину Венедіктову послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом.
Про це свідчить указ президента.
«Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Швейцарській Конфедерації Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом», — написано в документі.
- Ірину Венедіктову призначили на посаду надзвичайного і повноважного посла у Швейцарській Конфедерації в листопаді 2022 року, а звільнили з посади генпрокурора в липні.