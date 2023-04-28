У Києві рівень води у Дніпрі різко впав. Цьому передували три дні підйому водопілля

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«Бабель»

У Києві рівень води в річці Дніпро стрімко впав — за добу на 19 сантиметрів. Протягом попередніх трьох днів водопілля зростало.

Про це пише Київська міська військова адміністрація.

Біля мосту «Метро» вода опустилася до позначки 9 290 см, через що зберігається жовтий рівень небезпеки — перший.

Аварійних підтоплень у столиці немає, проте острови в парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків залишаються затопленими шаром близько 20 сантиметрів.