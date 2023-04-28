«Укренерго» прогнозує можливий дефіцит електрики влітку через планові ремонти

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В «Укренерго» прогнозують можливий дефіцит електрики влітку через планові ремонти. Його планують покривати тепловими електростанціями та імпортом.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Зазвичай протягом весни й літа є надлишок потужності, який дозволяє Україні експортувати електроенергію, але цьогоріч через значні пошкодження електростанцій дефіцит може виникнути й влітку.

«Ремонтна кампанія весни та літа 2023 року буде однією з найскладніших. На це впливають масштабні руйнування, яких зазнала енергосистема взимку, і те, що в окупації залишаються кілька великих електростанцій», — зазначив він.

Він додав, що потужності цих електростанцій не вистачало взимку і не вистачає зараз. В Україні активуватимуть усі наявні генеруючі потужності, щоб підтримувати баланс енергосистеми.

Кудрицький уточнив, що дефіцит компенсуватимуть збільшенням потужності на теплових електростанціях. Також можливо, що замість того, щоб експортувати електроенергію, як зараз, доведеться її імпортувати.