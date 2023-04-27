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Регіональне управління Сил територіальної оборони Південь / Facebook

Польща спрощує експорт дронів до України, повідомляють у Міністерстві економіки.

Тепер він діятиме на основі загального дозволу, тобто не треба отримувати індивідуальний дозвіл при перевезенні кожної партії дронів. Це має пришвидшити поставки безпілотників на фронт.

У Мінекономіки України наголосили, що це рішення дуже важливе, оскільки саме через Польщу волонтери закуповують основні обсяги дронів.

Цим дозволом може скористатися будь-яка комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа, яка перебуває на території Польщі.

Дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених у розпорядженні. А саме — безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше за годину, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру понад 46,3 км/год.