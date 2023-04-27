ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до росії

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Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію російської федерації та закликала МКС розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Відповідну резолюцію ухвалили на весняній сесії ПАРЄ.

Зазначимо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії путіна й дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до росії.

У резолюції ПАРЄ заявила, що росія має негайно і беззастережно припинити незаконне примусове переміщення та депортацію українських дітей, припинити надавати їм російське громадянство, а також допустити до вже переміщених дітей представників ООН та МКЧХ і забезпечити їхнє безпечне повернення.