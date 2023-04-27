The Guardian: У Великій Британії створили компанію на імʼя підсанкційного колаборанта Володимира Сальдо

Новини

Малолєтка Євген / УНІАН

У Великій Британії зареєстрували компанію на імʼя колаборанта Володимира Сальдо, попри те, що він перебуває під санкціями уряду країни.

Про це пише The Guardian.

Журналісти дізналися, що від листопада 2022 року Сальдо значиться як власник британської компанії Grainholding Ltd. з адресою в районі Хаттон Гарден у центрі Лондону. Вона займається сільськогосподарськими товарами. У документах цього підприємства вказано, що капітал Grainholding становить мільйон фунтів стерлінгів, а Сальдо володіє половиною акцій.

У червні 2022 року уряд Сполученого Королівства заморозив британські активи Сальдо і заборонив йому вʼїзд до країни.

Представник британського уряду відмовився повідомити журналістам, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding, яка залишається в списку діючих компаній.

«Ми не коментуємо окремі випадки», — сказав він.