The Guardian: У Великій Британії створили компанію на імʼя підсанкційного колаборанта Володимира Сальдо
- Автор:
- Анна Холоднова
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Малолєтка Євген / УНІАН
У Великій Британії зареєстрували компанію на імʼя колаборанта Володимира Сальдо, попри те, що він перебуває під санкціями уряду країни.
Про це пише The Guardian.
Журналісти дізналися, що від листопада 2022 року Сальдо значиться як власник британської компанії Grainholding Ltd. з адресою в районі Хаттон Гарден у центрі Лондону. Вона займається сільськогосподарськими товарами. У документах цього підприємства вказано, що капітал Grainholding становить мільйон фунтів стерлінгів, а Сальдо володіє половиною акцій.
У червні 2022 року уряд Сполученого Королівства заморозив британські активи Сальдо і заборонив йому вʼїзд до країни.
Представник британського уряду відмовився повідомити журналістам, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding, яка залишається в списку діючих компаній.
«Ми не коментуємо окремі випадки», — сказав він.
- Володимир Сальдо був міським головою Херсону з 2002 по 2012 рік, а також — народним депутатом від «Партії регіонів». 28 вересня 2022 СБУ повідомила Сальдо про підозру в колабораційній діяльності.
- 5 жовтня 2022 року путін призначив Сальдо окупаційним «виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області».