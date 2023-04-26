Зеленський: За час повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 2 279 людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Пресслужба Офісу президента України
За час повномасштабної війни росії з Україною додому з російського полону повернулися вже 2 279 українців.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
За його словами, Україна працює над поверненням усіх, хто в полоні, хоча щодо деяких категорій полонених це особливо важко зробити — це не лише військовополонені, а і цивільні.
«Про всіх памʼятаємо. І навіть якщо по конкретній людині немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати, таку людину все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки це можливо».
- 26 квітня Україна та росія провели черговий обмін полоненими. Додому вдалось повернути 44 людини. Серед них — 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, які захищали Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину й воювали на сході. Також звільнили двох цивільних.