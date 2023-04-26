Netflix показав тизер шостого сезону «Чорного дзеркала». Премʼєра буде в червні

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У червні на стримінговій платформі Netflix вийде шостий сезон серіалу «Чорне дзеркало». На YouТube-каналі сервісу зʼявився офіційний тизер.

У ньому зіграють Аарон Пол, Анджана Васан, Енні Мерфі, Деніел Портман і Сальма Хаєк, пише Variety.

Цей сезон буде першим, який створила нова продюсерська компанія Чарлі Брукера та Джонса Broke & Bones. На фан-сайті Netflix Брукер натякнув, що шостий сезон знятий по-новому і буде «найбільш непередбачуваним».