Головнокомандувач військ НАТО в Європі: Україна отримала 98% обіцяної Заходом бойової техніки

Новини

EPA-EFE/ZSOLT SZIGETVARY

Головнокомандувач армії НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час виступу в американському Конгресі заявив, що Україна вже отримала 98% обіцяної Заходом бойової техніки.

Про це пише Yahoo News.

Він запевнив, що Збройні сили України вчасно отримають необхідну зброю для майбутнього контрнаступу проти російської армії.

«Я впевнений, що ми доставили необхідні їм матеріали, і ми також продовжимо роботу, щоб підтримувати їхні операції», — сказав Каволі на слуханнях у комітеті Палати представників у справах збройних сил.