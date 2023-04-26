Словенія таємно передала Україні 20 БТР Valuk
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Уряд Словенії за умов повної таємності передав Україні 20 бронемашин Valuk. Вони озброєні 40-мм автоматичними гранатометами. У Словенії їх було 85 штук.
Про це повідомляє місцеве видання 24UR із посиланням на власні джерела.
Транспортування в Україну завершили цього тижня в умовах повної таємності. Сама операція тривала кілька місяців, тому що бронетехніку потрібно було підготувати, обслужити та перевезти. Її доставили літаком в одну з прилеглих країн. Зупинка була, ймовірно, в одному з двох логістичних центрів збору допомоги Україні в Польщі чи Словаччині.
Запас ходу Valuks досить великий — близько 600 кілометрів дорогою, від 200 до 300 кілометрів бездоріжжям. Ці машини є складовою легкого піхотного батальйону.
- Загалом Словенія передала Україні 28 танків M55S, 35 гусеничних броньованих машин M80A, 16 гаубиць M2A1, 20 військових автомобілів HMMWV.