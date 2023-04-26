Чехія запровадила санкції проти глави РПЦ патріарха Кирила

Новини

Getty Images / «Бабель»

Чехія запровадила санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.

Главу РПЦ звинувачують у підтримці війни росії проти України. У чеському МЗС також зазначили, що Володимир Михайлович Гундяєв, відомий як патріарх Кирило, є давнім соратником володимира путіна і використовує своє становище, щоб у своїх проповідях та публічних виступах надавати релігійне виправдання та пояснення російської агресії.

Тепер Кирилу заборонили вʼїжджати до Чехії, здійснювати фінансові операції через чеські структури, а будь-які його активи на території країни мають заморозити.