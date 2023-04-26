Чехія запровадила санкції проти глави РПЦ патріарха Кирила
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Чехія запровадила санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.
Главу РПЦ звинувачують у підтримці війни росії проти України. У чеському МЗС також зазначили, що Володимир Михайлович Гундяєв, відомий як патріарх Кирило, є давнім соратником володимира путіна і використовує своє становище, щоб у своїх проповідях та публічних виступах надавати релігійне виправдання та пояснення російської агресії.
Тепер Кирилу заборонили вʼїжджати до Чехії, здійснювати фінансові операції через чеські структури, а будь-які його активи на території країни мають заморозити.
- Канада і Велика Британія також додали до санкційного списку предстоятеля Російської православної церкви патріарха Кирила.
- У лютому газета Sonntags Zeitung писала, що в 1970-х роках глава РПЦ патріарх Кирило шпигував у Швейцарії для КДБ.