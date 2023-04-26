Армія Судану: Експрезидент Омар аль Башир перебуває у військовому шпиталі під наглядом поліції

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Reuters

Армія Судану заявила, що колишнього президента Омара Хасана аль Башира утримують у військовому госпіталі під наглядом поліції.

Про це пише Reuters.

Аль Башира і близько 30 інших увʼязнених із вʼязниці Копер перевели до лікарні за рекомендацією медичного персоналу тюрми перед тим, як у країні відбулася чергова спроба військового перевороту.