Military Media Center: На війну проти України росія кинула 369 тисяч людей

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На війну проти України росія кинула близько 369 тисяч людей особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння.

Про це 26 квітня повідомив медійний майданчик при Міноборони Military Media Center.

Загалом проти українських військ росія використовує до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань.

29 березня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що контрнаступ української армії почнеться в найближчі місяці, у ньому братиме участь західна техніка. У Пентагоні вважають, що Сили оборони України мають дуже хороші шанси на успішний контрнаступ навесні цього року — Україна суттєво виснажила російські війська, а західне озброєння допоможе українській армії піти в контрнаступ.